Augsburg

vor 32 Min.

Wie eine Familie Onkel und Tante um 279.000 Euro beklaute

In Augsburg hat sich ein skurriler Diebstahl einer enormen Bargeldsumme ereignet. Der Fall spielte sich ausgerechnet innerhalb einer Familie ab.

Plus Ein Ehepaar versteckt in seiner Augsburger Wohnung viel Geld. Angehörige wissen davon und planen einen Diebescoup. Er ist nur fast perfekt. Der Fall landet vor Gericht.

Mit viel Geld zu prahlen, kann höchst gefährlich sein. Selbst wenn man innerhalb der eigenen lieben Verwandtschaft mit dem Reichtum nicht hinter dem Berg hält. Ein (fast) perfekt eingefädelter Diebescoup sorgte in einer deutsch-rumänischen Familie für tiefe Enttäuschung und Bitterkeit einerseits, für peinliche Durchsuchungen, Ermittlungen und eine unliebsame Bekanntschaft mit der Justiz andererseits. Im Mittelpunkt der kuriosen Geschichte stehen 279.000 Euro Bargeld, gestückelt in Scheinen im Nennwert bis zu 1000 Euro und ein paar Münzen, eingewickelt in Plastik, das ein Ehepaar scheinbar diebstahlsicher unter einem schweren Kleiderschrank im Schlafzimmer der Augsburger Wohnung versteckte. Nur blöd, dass das Paar, Onkel und Tante einer 23-Jährigen aus dem Allgäu, immer wieder im Kreise der Verwandtschaft mit den vielen Moneten angab.

Hier der Bargeldschatz von Onkel und Tante, da die von Geldsorgen geplagte Familie der Nichte: Im September 2022 keimte bei der 23-Jährigen, ihrem Mann, 33, und ihrer Mutter, 41, zugleich Schwester der Tante, die Idee, das viele Geld innerhalb der Familie umzuverteilen. Ein raffinierter Plan wurde ausgeheckt, um den Coup unauffällig über die Bühne zu bringen. Was zunächst auch gelang. Allerdings mit der Einschränkung eines kleinen, aber verräterischen Patzers.

