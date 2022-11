Augsburg

18:45 Uhr

Wie geht es hinterm Tramtunnel weiter? Opposition will Übergangslösungen

Plus Wann und wie die geplante Linie 5 zur Augsburger Uniklinik kommen kann, ist unklar. SPD-Stadtrat Dirk Wurm spricht von einem "Armutszeugnis" und fordert Übergangslösungen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Angesichts der unklaren Perspektiven für die geplante Straßenbahnlinie 5 zur Uniklinik fordert die Sozialfraktion im Augsburger Rathaus, sich Gedanken über Zwischenlösungen - etwa eine Busspur in der Bgm.-Ackermann-Straße oder eine Verdichtung auf der Buslinie 32 - zu machen. Mit der Linie 5 zur Klinik sei frühestens 2030 zu rechnen, sagt Dirk Wurm, SPD, wirtschaftspolitischer Sprecher der Sozialfraktion. Das sei ein "Armutszeugnis", so Wurm in Richtung schwarz-grüner Stadtregierung. Er fragt: "Wollen wir zehn Jahre plus X auf eine Straßenbahn warten, während die Stadt im Westen wächst, oder braucht man Übergangslösungen?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen