Wie Pfarrer Helmut Haug als Student Notre-Dame lieben lernte

Wenn Helmut Haug im Januar nach Paris fährt, setzt er sich in den TGV-Zug und nicht wie damals als Student in den alten Audi 100 seines Vaters. Der katholische Stadtdekan und Pfarrer von St. Moritz kann es kaum erwarten, das restaurierte Notre-Dame im neuen Glanz zu sehen. Seinen Zug hat er schon gebucht. Doch erstmal steht das besondere Wochenende an. Helmut Haug widmet der Pariser Kathedrale, die nach der verheerenden Brandkatastrophe 2019 nun feierlich wiedereröffnet wird, ein Konzert und einen Gottesdienst. Der Pfarrer hat zu Notre-Dame eine ganz persönliche Verbindung. Und er sieht manche Parallele zur Moritzkirche.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helmut Haug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis