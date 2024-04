Augsburg

vor 31 Min.

Wie Stadtmarkt-Gastronom "Don Pablo" in Augsburg eine Heimat fand

Plus Pablo Oliveira Gonzalez, den alle nur "Pablo" nennen, wuchs in Brasilien auf. Heute ist er in Augsburg Stadtmarkt-Gastronom. Das ist seine bewegte Geschichte.

Von Raya Nouri

Freitagnachmittag, Pablo Oliveira Gonzalez hat einen hektischen Arbeitstag hinter sich. An seinem Stadtmarkt-Stand in der Fleischmarkthalle ist er noch mit letzten Aufräumarbeiten beschäftigt. Es war heiß heute, deshalb ist nicht ganz klar, ob ihm der Schweiß wegen der Hitze oder der Anstrengung auf der Stirn klebt. Die Haare hat er in einem Dutt zusammengebunden. Er trägt luftige Kleidung, deren Lässigkeit zu ihm passt – dem Mann, dessen langer Weg hierher einst in Brasilien begann.

Normalerweise ist Gonzalez, den alle nur "Pablo" nennen, von Montag bis Samstag auf dem Stadtmarkt, gelegentlich macht er montags frei. Hier verkauft er spanisch-portugiesisch-brasilianische Spezialitäten wie etwa das Reisgericht Paella, "Empanadas" genannte Teigtaschen oder den Fischeintopf Moqueca de Peixe. An diesem Nachmittag hat er all das schon serviert, also setzt er sich mit einer Tasse Kaffee an einen Tisch vor die Markthalle und dreht sich gemütlich eine Zigarette. Dann beginnt er zu erzählen – mit portugiesisch-spanischem Akzent, manchmal auch mithilfe englischer Begriffe.

