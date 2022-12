Augsburg

12:00 Uhr

Wird Parken am Plärrer künftig immer etwas kosten?

Ob auf dem Plärrergelände auch in Zukunft gratis geparkt werden kann, ist noch offen. Nach Heiligabend ist die Zeit der Gebühren erst einmal wieder vorbei.

Plus Im Advent werden in Augsburg traditionell Parkgebühren auf dem Parkplatz am Plärrer verlangt, doch eine Dauer-Regelung ist nach wie vor im Gespräch.

Von Stefan Krog

Demnächst können Autofahrer und Autofahrerinnen wieder gratis auf dem Augsburger Plärrergelände parken, nachdem in der Vorweihnachtszeit dort immer eine Gebühr erhoben wird. Wie berichtet, denkt die Stadt seit mehr als einem Jahr aber auch konkret darüber nach, ganzjährig Geld fürs Parken auf der innenstadtnahen Fläche mit Straßenbahnanschluss zu verlangen. Grund ist ein Hinweis des Kommunalen Prüfungsverbands, der es kritisch sieht, dass die Stadt sich hier Einnahmen entgehen lässt.

