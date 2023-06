Augsburg

Schlemmen in Augsburger Schrebergärten: Zu Pils und Pommes in die Parzelle

Gabriele Sachs ist Pächterin der Postweg Stuben in der Kleingartenanlage am Alten Postweg im Hochfeld. Sie kennt die Anlage schon seit ihrer Kindheit.

Plus Viele Kleingartenanlagen in Augsburg haben eigene Wirtschaften, die Gärtner sind allerdings die seltensten Gäste. Ein Streifzug zu den Wirten in den Stadtteilen.

Die "Postweg Stuben" im Augsburger Hochfeld sind eine Kleingartenwirtschaft, wie man sie sich vorstellt: Ein kleines, flaches Gebäude, das zugleich als Vereinsheim für die Gartenanlage dient. Mit seinen Naturholz-Fensterrahmen und blauen Fensterläden sieht es schon von Weitem einladend aus. 40 Gäste haben im Biergarten Platz, rund 60 im Inneren des Gebäudes. Wirtin dort ist Gabriele Sachs, selbst Kleingärtnerin und seit Kindertagen Dauergast in der Anlage. Wie sie gibt es viele Wirtinnen und Wirte in den Augsburger Kleingartenanlagen. Die Lokale allerdings sind nicht nur Anlaufstelle für die Pächter der dortigen Parzellen. Die Gäste kommen inzwischen aus der ganzen Stadt. Ein Rundgang.

Seit neun Jahren führt Gabriele Sachs ihre Postweg Stuben in der Kleingartenanlage Am Alten Postweg. Natürlich ist sie selbst Kleingärtnerin und nennt einen Garten in der Anlage ihr Eigen. „Ich bin aus dem Hochfeld und wir waren schon als Kinder hier in der Anlage“, verrät sie. Doch bis sie ihren Garten richtig würdigen kann, wird es wohl noch eine Weile dauern – denn sie ist mit Herz und Seele für ihre Gäste in der Wirtschaft da. Die Größe ihres kleinen Lokals ist für sie ideal: "Sie hat für mich genau die richtige Größe – mehr Plätze könnte ich alleine nicht bewerkstelligen", sagt die Gastronomin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

