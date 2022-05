Augsburg

06:00 Uhr

Wirtschaft schlägt Alarm: Viele Lehrstellen sind nicht besetzt

Plus Im Wirtschaftsraum Augsburg gibt es hunderte unbesetzte Lehrstellen. Gezielte Maßnahmen sollen helfen – etwa ein Pop-up-Store oder die Berufsinfomesse "Fit for Job".

Von Michael Hörmann

In knapp vier Monaten beginnt das neue Ausbildungsjahr - und heimische Firmen schlagen Alarm. Sie finden keine Bewerberinnen und Bewerber für ihre Ausbildungsplätze. Laut Statistik der Agentur für Arbeit kommen auf 2500 Bewerber rund 3800 Lehrstellen. In Unternehmen, die in der Industrie- und Handelskammer (IHK) organisiert sind, gibt es 800 nicht besetzte Lehrstellen im Wirtschaftsraum Augsburg. Umgerechnet kommen auf 148 Lehrstellen somit 100 Bewerber. Nach Auskunft der Wirtschaft war das Verhältnis noch nie so extrem. Es gibt allerdings die Hoffnung, dass in den nächsten Wochen einiges in Bewegung kommt: Die Ausbildungsmesse "Fit for Job" soll Jugendliche mit Firmen zusammenbringen, zudem gibt es seit dieser Woche einen "Ausbildungsladen" in der Annastraße. Hier wollen Arbeitsagentur und IHK gezielt auf junge Menschen zugehen, um sie für einen Ausbildungsberuf zu begeistern.

