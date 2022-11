Augsburg

WM-Boykott in Augsburger Bars? "Können es uns nicht leisten"

Manche Kneipen in Augsburg zeigen die Fußball-WM in Katar.

Plus In zwei Wochen beginnt die Fußball-WM in Katar. Ein städtisches Public Viewing findet nicht statt. Zeigen Bars in Augsburg die WM – oder gibt es auch hier Boykott?

Von Fabian Kluge

So richtig mag zwei Wochen vor dem Start keine WM-Stimmung aufkommen. In den Supermärkten reihen sich nur spärlich "Schland"-Artikel an Schokonikoläuse. Die Werbespots wollen einem keinen neuen Grill andrehen für die Deutschland-Spiele. Klar, ist ja auch Winter. Nie stand eine Fußball-WM heftiger in der Kritik als die in Katar. Das liegt einerseits am Gastgeberland und seinem Umgang mit Menschenrechten. Das hat aber auch mit der Jahreszeit zu tun. Viele Fans stehen vor der Frage: Was machen mit dieser WM? Trotzdem schauen? Boykottieren? Fragen, die auch Augsburger Bars und Kneipen für sich beantworten mussten. Hier erklären die Betreiber, warum sie die WM zeigen – und warum nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

