Augsburg

12:00 Uhr

Wohnungen, Kita, Geschäfte: Bewegung nach langem Leerstand in Haunstetten

Plus Seit Jahren stehen der ehemalige Wienerwald, das Kino Dreimäderlhaus und auch das Hotel Gregor in Haunstetten leer. Jetzt tut sich etwas.

Von Fridtjof Atterdal

Die Kreuzung Inninger Straße/Landsberger Straße in Haunstetten ist seit Jahren durch Leerstände geprägt. Mehrere ehemals ortsbildprägende Gebäude stehen leer und sind teilweise in einem schlechten Zustand. So ist der ehemalige Wienerwald seit Jahren von einem Bauzaun umgeben und bietet einen verwahrlosten Anblick. Das Kino "Dreimäderlhaus" scheint aus der Zeit gefallen zu sein, Plakate in den Vorschaukästen werben für Veranstaltungen, die schon vor Jahren stattfanden. Und auch das ehemalige Hotel Gregor auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht leer. Doch zumindest hier scheint sich etwas zu tun. Die lange angekündigten Pläne für eine Umwandlung des Hotels in Wohnungen und eine Kita im Erdgeschoss scheinen in Angriff genommen zu werden. Und auch bei Kino und Wienerwald scheint zumindest hinter den Kulissen etwas zu geschehen.

Das Areal ums Dreimäderlhaus soll neu bebaut werden. Foto: Fridtjof Atterdal

Die Vorsitzende der Unternehmervereinigung "Unser Haunstetten" findet deutliche Worte: "Das Eck ist ein Schandfleck für Haunstetten", sagt Susanne Manz, die ihr Optikergeschäft "Ihre Brille", nicht weit weg von der Kreuzung betreibt. Immerhin wurde in der Reihe vor dem Hotel Gregor mittlerweile gebaut und es scheint eine Praxis für Physiotherapie dort zu öffnen, freut sie sich. Doch die genannten Leerstände seien keine gute Visitenkarte für den Standort. Auch die Commerzbank hat das Eck mittlerweile verlassen, deren Räume stehen ebenfalls leer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen