Wohnungsbrand in der Dominikanergasse: Bewohnerin leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr hat es in der Dominikanergasse in der Augsburger Innenstadt gebrannt. Laut Polizei brannte ein Zimmer im 4. Obergeschoss eines Wohnhauses. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand, sodass dieser auf keine weiteren Räume übergreifen konnte. Die Bewohnerin wurde demnach leicht verletzt und noch vor Ort versorgt. Während des Einsatzes war die Dominikanergasse gesperrt. Im weiteren Verlauf des Abends war die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache und dem Sachschaden war am Freitagabend noch nichts bekannt. (klijo)

