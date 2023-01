Wohnungsmarkt in Augsburg: Vorgaben beim Bau haben auch ihren Grund

Plus Der Vorstoß der Immobilienwirtschaft ist aus deren Sicht verständlich. Die Debatte rührt an die Grundfrage, wie viel Eingriff im Wohnungsmarkt nötig und möglich ist.

Der Vorstoß der Immobilienwirtschaft, weniger Vorschriften aufgebürdet zu bekommen, ist aus deren Sicht nachvollziehbar: Vorgaben mindern die Erlöse, die aus Projekten herauszuholen sind, und sie machen Wohnungsbau in der Abwicklung komplizierter. Dass da keiner Hurra schreit, ist klar, zumal die Rahmenbedingungen mit Kreditzinsen, Baupreisen und Materialverfügbarkeit schwieriger geworden sind.