Augsburg

"Wundermittel" gegen Corona? Das Medikament Paxlovid ist ein Ladenhüter

Plus Auf dem Corona-Medikament Paxlovid ruhen große Hoffnungen. Es ist fast überall verfügbar, nun drohen aber auch in Augsburg große Mengen zu verfallen. Warum?

Von Max Kramer

Ein Test, ein Ergebnis: corona-positiv. Und dann die Frage: Was tun? Ein Augsburger, über 60 Jahre alt und Asthmatiker, wollte an jenem Wochenende schnell handeln. Er hatte von Paxlovid gehört, einem Medikament, das das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs deutlich senken soll. Voraussetzung: Es wird möglichst früh eingenommen. Also wandte er sich an eine Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) in Augsburg. Doch anstatt das Mittel zu bekommen, wurde dem Mann eigenen Schilderungen zufolge erklärt, die Bestellung von Paxlovid sei sehr umständlich. Man habe das Medikament deshalb nicht vorrätig. Dabei ist es in Augsburg eigentlich alles andere als Mangelware.

