„Wundervolle Botschaft“: Stadt erhält Millionenförderung für Perlach-Sanierung

Für die Sanierung des Perlachturms, die in drei Monaten beginnen soll, erhält die Stadt eine Förderung von rund fünf Millionen Euro. Wie die Stadt am Montag mitteilte, kommen die Zuschüsse über die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth (drei Millionen Euro), und über die Städtebauförderung (1,7 Millionen Euro). Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf rund neun Millionen Euro. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sprach am Montag von „einer wundervollen Botschaft für unseren Perlachturm“. Im März wird der Baukran aufgestellt, dann starten die Sanierungsarbeiten.

Durch die Fördermittel sei nun die komplette Finanzierung der Perlach-Sanierung gesichert, erklärte Weber. Die Stadt hatte sich 2022 bereits um ein Förderprogramm des Bundes beworben, wurde damals jedoch nicht berücksichtigt. Neben dem Bund und dem Bezirk Schwaben schießt nun auch die Bayerische Landesstiftung Gelder hinzu. Rund 3,8 Millionen Euro kommen aus Eigenmitteln der Stadt Augsburg. Wie berichtet, läuft zudem seit knapp zwei Jahren eine Spendenaktion. Die aktuelle Spendensumme belaufe sich hier auf rund 150.000 Euro, heißt es. Von den Spendengeldern sollen zusätzliche Maßnahmen, die über die bauliche Sanierung hinausgehen, umgesetzt werden.

Die Wiedereröffnung des Augsburger Perlachturms ist für Herbst 2027 vorgesehen

„Ein historisches Bauwerk wie den Perlachturm zu sanieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe“, erklärt Baureferent Steffen Kercher (parteilos). Es gehe darum, die Tradition zu bewahren und zugleich zukunftsfähige Lösungen zu finden. Die Stadt betonte zuletzt, im Zeitplan zu liegen. So setzte sie die Fundamentierungsarbeiten für den Kran um. Nach dessen Aufstellung im März soll Ende Mai die Turmzwiebel des Perlachturms demontiert, abgehoben und vor dem Rathaus in Szene gesetzt werden. Ab dem Sommer werden voraussichtlich die alte Betontreppe und die beschädigten Natursteine der Aussichtsplattform abgebaut und das Natursteingeschoss sowie Fassadenbauteile ein Jahr lang saniert werden.

Für Januar 2026 ist die Installation des neuen stählernen Treppenhauses vorgesehen. Die Treppenelemente sollen mit einem Kran eingehoben werden. Im Sommer 2026 folgt der Wiederaufbau des Glocken- sowie des Natursteingeschosses. Nachdem Turmzwiebel, Turmuhr und Glockenspiel ebenfalls wieder rekonstruiert und die überarbeiteten Glocken sowie 19 neue Glocken, die die Alt-Augsburg-Gesellschaft stiftet, eingebracht worden sind, folgt die Innenraumsanierung und technische Modernisierung. Die Fertigstellung und Wiedereröffnung des Perlachturms ist für Herbst 2027 geplant. Dann wäre der Perlachturm mehr als zehn Jahre geschlossen gewesen.