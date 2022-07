Augsburg

vor 25 Min.

Perlachturm-Sanierung erleidet Rückschlag: Wie geht es jetzt weiter?

Plus Die Stadt Augsburg verpasst den Einstieg in ein Förderprogramm. Somit ist unklar, wie die Perlach-Sanierung gestemmt werden soll. Nun wird nach Lösungen gesucht.

Von Stefan Krog

Die Vorbereitungen für eine Sanierung des maroden Perlachturms haben einen erheblichen Dämpfer erhalten: Die Stadt Augsburg ist mit ihrer Bewerbung um eine Aufnahme in ein Förderprogramm des Bundes, das die acht Millionen Euro teure Sanierung mit 66 Prozent Fördersatz unterstützt hätte, gescheitert. Auf diese Karte hatte die Stadt gesetzt, um die Sanierung bis zum Jahr 2026 abgeschlossen zu haben. In einer jetzt vom Bundesbauministerium veröffentlichten Liste von 18 Projekten (bei 79 Bewerbungen) für das Jahr 2022 ist der Perlachturm nicht enthalten. Die Stadt bestätigte auf Rückfrage, dass es aus diesem Fördertopf kein Geld geben werde. In der Verwaltung hofft man nun, alternative Geldtöpfe aufzutun, um einen Sanierungsbeginn im Jahr 2024 hinzubekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen