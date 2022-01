Zahnlose Tigerin? Warum die Luca-App in Augsburg aktuell keine Rolle spielt

Einst als wichtiges Werkzeug im Kampf gegen Corona gefeiert, steht die Luca-App inzwischen massiv in der Kritik. Warum, zeigt sich auch in Augsburg.

Endlich schien ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar, damals, im Frühjahr vergangenen Jahres. Die Impfungen liefen immer besser an, Delta und Omikron waren in erster Linie griechische Buchstaben, und ein neues Instrument zur Bekämpfung der Pandemie stand in den Startlöchern: die Luca-App. Stadt und Landkreis Augsburg sowie der Landkreis Aichach-Friedberg rollten das System quasi zeitgleich flächendeckend aus und vertrauten darauf, dass damit vor allem die Kontaktnachverfolgung erheblich erleichtert werde. Heute ist davon kaum noch etwas übrig - die Luca-App spielt in Augsburg kaum noch eine Rolle.

Gesundheitsamt hat seit November keine Luca-App-Daten angefragt

Von rund 300 Personen, die am Augsburger Gesundheitsamt mit dem Thema Corona befasst sind, ist eine für die Luca-App zuständig - und das aktuell auch eher theoretisch. Wie Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, hat die Behörde seit zwei Monaten keine Daten der App mehr angefragt. Genauer: seit dem 21. November. Drei Tage später mussten Bars, Clubs, Kneipen und Diskotheken in ganz Bayern wieder schließen - und damit jene Orte, in denen die App überhaupt noch zum Einsatz kam. Gastronomie-Betriebe konnten schon zuvor auf sie verzichten, da Impfnachweise die strenge Kontaktnachverfolgung überflüssig machten. Für die Jahreslizenz, die noch bis April läuft, zahlte der Freistaat Bayern 5,5 Millionen Euro, pro Monat sind das 450.000 Euro.

Die Nutzer registrieren sich in der App mit ihren Kontaktdaten. Wenn ein Geschäft, ein Restaurant oder eine Veranstaltung aufgesucht wird, erfolgt ein „Check-in" durch einen QR-Code. Hierdurch wird eine Aufzeichnung der Begegnungen innerhalb der Örtlichkeit erstellt. Die App speichert dann den Kontakt in einer virtuellen Box. Allein dem Gesundheitsamt ist der Zugriff auf die dort gespeicherten Daten möglich. Im Falle einer Infektion fordert das Gesundheitsamt vom Gastgeber oder dem Veranstalter die Check-ins an und kann die Kontaktpersonen daraufhin in Kenntnis setzen. Der „Check-out" erfolgt entweder in der App selbst oder von selbst, wenn man sich vom Ort des Check-in entfernt.

Ganz nutzlos war die App nach Einschätzung des Augsburger Gesundheitsamts trotzdem nicht. Mit der Einführung im März habe sich die "Qualität der Kontaktlisten in der Kontaktpersonennachverfolgung enorm verbessert", sagt Gesundheitsreferent Erben. Aufgrund der "strukturierten und fehlerfreien Kontaktdaten" sei die Nachverfolgung "effizienter zu bearbeiten". Als Gastronomiebetriebe noch Kontaktdaten erheben mussten, habe das Gesundheitsamt die App "zeitweise täglich" genutzt. Sie sei bei insgesamt 51 Örtlichkeiten im Stadtgebiet abgefragt worden.

Kritik: Keine illegale Nutzung in Augsburg bekannt

Dass sie trotz der hohen Kosten seit mehreren Wochen keine Rolle mehr spielt, ist allerdings nur ein Grund für Kritik an der App. IT-Expertinnen und -Experten stören sich daran, dass die Daten zentral gespeichert werden und empfehlen stattdessen die ohnehin gebräuchlichere Corona-Warn-App. Zuletzt sorgte auch ein Fall in Mainz für Aufsehen: Dort nutzte die Polizei Daten aus der App, um in einem Todesfall zu ermitteln. Ein Mann war vor einer Gaststätte gestürzt. Auf der Suche nach möglichen Zeugen griff die Polizei unter einem Vorwand auf Daten der Luca-App zurück, die in der Gaststätte erfasst worden waren - ein klarer Verstoß gegen geltendes Gesetz. Aus datenschutzrechtlichen Gründen und dem Infektionsschutzgesetz zufolge ist die Nutzung von Daten für die Strafverfolgung unzulässig.

In Augsburg ist ein solcher Fall offenbar noch nicht eingetreten. "Es wurden keine Anfragen von anderen Behörden gestellt und auch keine Daten an Externe weitergegeben", betont Gesundheitsreferent Erben. Auch am Polizeipräsidium Schwaben-Nord, das neben der Stadt Augsburg für die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen zuständig ist, ist nach Auskunft eines Sprechers "kein derartiger Fall" bekannt. Gleiches gilt für die Augsburger Staatsanwaltschaft, wie es dort auf Anfrage heißt.