Zapata-Insolvenz: Augsburger Filiale schon länger geschlossen

Der Modehändler Zapata hat seine zweite Insolvenz nicht überstanden und nun das endgültige Aus bekannt gegeben. Das Unternehmen hatte eine Filiale in der City-Galerie.

Seit 2013 hat der Modehändler Zapata eine Filiale in der City-Galerie betrieben. Diese ist jedoch seit einigen Wochen geschlossen – und wird auch nicht mehr öffnen. Die Modekette hat die im Oktober gemeldete Insolvenz nicht mehr abwenden können und nun das endgültige Aus bekannt gegeben. Bereits 2016 hatte der Modehändler mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Zapata-Aus: Filiale in Augsburg geschlossen

Das Unternehmen schließt daher seine verbliebenen Filialen und den Online-Shop. Die Filiale in der City-Galerie wird geräumt. Man stehe bereits in Verhandlungen mit möglichen Nachmietern, so Center-Manager Axel Haug. Zuletzt hatte er berichtet, dass die aktuelle Lage im Handel für mehr Wechsel in der Einkaufspassage und teils längere Leerstände als bislang gewohnt sorge. "Insgesamt ist die Mietlage im Center nicht einfach, aber stabil", meint Haug zur aktuellen Situation. Frei werdende Flächen könnten weiter gut nachbesetzt werden.

Auch Gerry Weber hat in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, sich in ein Insolvenzverfahren zu begeben und neu auszurichten. Wie es mit der Filiale in der Philippine-Welser-Straße weiter geht, ist noch ungewiss.