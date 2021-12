Augsburg

vor 17 Min.

Zeit, dass sich nichts dreht: Die Situation des Wasserrads am Augsburger Schwalllech

Das neue Wasserrad am Augsburger Schwalllech wurde abgestellt. Es war Anwohnern zu laut.

Plus Einst kämpften Anwohnerinnen und Anwohner für das Wasserrad am Schwalllech. Weil es ihnen nun zu laut ist, sieht die (Wasser-)Stadt nur eine Möglichkeit.

Von Katharina Funkner

Dreht es sich, ist es nichts. Dreht es sich nicht, ist es auch nichts. So könnte man flapsig die Situation des Wasserrads am Schwalllech zusammenfassen. Im Moment herrscht dort mal wieder Stillstand: Das Rad wurde abgestellt, weil sich Anwohnerinnen und Anwohner beschwert hatten. Ironie dahinter: Vor einigen Jahren war das Rad überhaupt nur wieder aufgebaut worden, weil es die Anlieger drumherum gefordert hatten. Doch von Anfang an …

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen