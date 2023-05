Zeitplan steht: Schnelleres Internet soll Firmen in Lechhausen helfen

Der Ausbau für den Glasfaseranschluss in Lechhausen wird vorangetrieben. Die Stadt Augsburg hat einen Partner gefunden.

Der Ausbau für den Glasfaseranschluss in sechs Gewerbe- und Industriegebieten in Augsburg-Lechhausen startet voraussichtlich im Juli. Das in sechs Abschnitte unterteilte Vorhaben soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dies sagt Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU). Partner der Stadt ist der Telekommunikationsanbieter 1&1 Versatel.

Bereits seit dem Jahr 2015 erschließt das auf Geschäftskunden spezialisierte Unternehmen nach eigenen Angaben eigenwirtschaftlich Gewerbegebiete mit Glasfaser. Davon profitieren deutschlandweit Firmen in weit mehr als 350 Gewerbegebieten. Hübschle sagt: "Dass sich ein weiteres Telekommunikationsunternehmen dazu entschlossen hat, in mehreren Gewerbe- und Industriegebieten in Lechhausen einen eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbau durchzuführen, spricht für eine sehr positive Entwicklung." Die Verlegung von Glasfaser bis ins Gebäude bedeute eine erhebliche Attraktivitätssteigerung für den Wirtschaftsstandort Augsburg.

Glasfaser in Augsburg-Lechhausen: Firmen fordern moderne Infrastruktur

Bei der Investitionsentscheidung von Unternehmen spiele neben der Verkehrsanbindung und der überregionalen Bedeutung des Standortes vor allem auch die Verfügbarkeit einer modernen Telekommunikationsinfrastruktur mit großer Bandbreite eine große Rolle, so Hübschle. Diese wird nun in Augsburg dank der Anbindung an ein zukunftsfähiges Glasfasernetz weiter verbessert.

Firmenvertreter Klaus Kremer erläutert: "Um die Chancen in der digitalen Welt nutzen zu können, brauchen Unternehmen Internet in Gigabit-Geschwindigkeiten und damit echte Glasfaseranschlüsse." Das Unternehmen freue sich, dass man in Augsburg zum Einsatz komme.

