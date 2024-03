Löwen Altai und Dunay erkunden das Außengehege im Augsburger Zoo

Kurz vor Ostern dürfen die Löwen in Augsburg das erste Mal raus. Dunay ist forsch, Bruder Altai hat noch Eingewöhnungsschwierigkeiten. Was der Pfleger dagegen tut.

Rund zwei Wochen nach ihrer Ankunft im Augsburger Zoo durften die Löwenbrüder Dunay und Altai am Mittwoch das erste Mal auf das Außengehege. Beiden Tieren gehe es gut und sie seien nun bereit dafür gewesen, sagt Pfleger Richard Krautmann. Somit können die zahlreichen Besucher am sonnigen Osterwochenende die Neuzugänge im Außengehege beobachten. Das Löwenhaus bleibe aber noch auf unbestimmte Zeit geschlossen, um die Löwen nicht zu überfordern, so Krautmann. Während Dunay am Mittwoch bereits neugierig sein neues Revier erkundet, ist Altai noch schüchtern. Sein Pfleger versucht, ihm die Eingewöhnung zu erleichtern.

Zwei neue Löwen im Augsburger Zoo: Einer forsch, der andere schüchtern

Krautmann berichtet, dass Altai am Mittwoch rund 45 Minuten brauchte, ehe er sich das erste Mal auf das Außengehege traute. "Bisher hatte ich keinen so schüchternen Löwen", sagt der Pfleger. "Damit war nicht zu rechnen." Es brauche viel Geduld und Fingerspitzengefühl, um Altai an die neue Umgebung zu gewöhnen. "Ich spreche viel mit ihm und präsentiere mich, um ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufzubauen", so Krautmann. Er sei optimistisch, dass sich Altai aber bald wohler fühlen werde. Unter anderem, weil er sich stark am Verhalten seines forschen Bruders Dunay orientiere.

Dunay erkundet den Außenbereich. Foto: Annette Zoepf

Über das voraussichtlich sonnige Osterwochenende werden die Löwen draußen sein. Das dürfte den erwarteten Besucherandrang noch vergrößern. Die Stadt bittet bereits darum, nicht mit dem Auto anzureisen und stattdessen auf das Fahhrad oder den ÖPNV umzusteigen. Auch ein Shuttleservice ist eingerichtet. Altai und Dunay stammen ursprünglich aus dem Zoo in Lissabon. Vor zwei Wochen sind die Brüder über den Landweg nach Augsburg gekommen. Nach dem Tod von Löwin Kira vor gut einem halben Jahr war das Löwengehege leer. Dunay und Altai wurden von zahlreichen Zoogästen sehnsüchtig erwartet. Sie sollen neues Leben ins Löwenhaus bringen.

