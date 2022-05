Augsburg

06:45 Uhr

Zum neuen Kita-Jahr fehlen vor allem Plätze für die Kleinsten

Plus Die Kita-Anmeldung in Augsburg ist abgeschlossen: Erstmals ist der Engpass im Krippenbereich höher als im Kindergarten. Welche Stadtteile besonders betroffen sind.

Als zu Beginn des Jahres in Augsburg das neue Kita-Portal in Betrieb ging, war die Spannung groß. Schon bald zeichnete sich aufgrund der vielen Anmeldungen ab, dass der Run auf Plätze in der Krippe und im Kindergarten der diversen Träger wie in den Vorjahren groß sein wird – und auch zahlreiche Familien wieder leer ausgehen. Mittlerweile sind Anmeldung und Abgleich für das kommende Kita-Jahr ab September 2022 beendet. Die schlechte Nachricht: Obwohl viele Betreuungsplätze geschaffen wurden, gibt es eine große Versorgungslücke.

