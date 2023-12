Zurkus ist wieder zu Gast in Augsburg: Manege frei heißt es ab 22. Dezember

Der Moskauer Weihnachtscircus gastiert wieder an der Riedingerstraße. In diesem Jahr gibt es Hochseil-Artisten und eine Hunde-Rasselbande.

Es ist schon ein gewohntes Bild. Wenn man die Riedingerstraße entlang fährt, glitzert dort ein großes Zelt in bunten Farben und mit viel Glitzer. Am Freitag, 22. Dezember, ist es wieder soweit. Da hat der Moskauer Weihnachtscircus um 16 Uhr seine erste Vorstellung. Auch im neunten Jahr versprechen die Veranstalter ein hochkarätiges Programm mit vielen Highlights. Denn das Unternehmen gehöre zu den großen Zirkussen der Branche und habe ein modernes Zelt. Das Chapiteau, wie das Zirkuszelt in der Fachsprache genannt wird, hat eine Kapazität für bis zu 1000 Zuschauer und ist beheizt. Neben vielen Artisten gibt es wieder ein Showballett und viel Clownerie, unter anderem mit Mano. Auch Eddy Laforte sorgt mit seiner Hunde-Rasselbande für Vergnügen. Highlight in diesem Jahr seien allerdings The Lozadas aus Kolumbien. Die „tummeln“ sich wagemutig auf dem Hochseil und im "Globe of Speed".

Das Gastspiel startet am Freitag, 22. Dezember und geht bis Sonntag, 7. Januar. Vorstellungen sind täglich um 16 und 19.30 Uhr. Nur der Heilige Abend (24. Dezember) ist Ruhetag. Am 1. und 7. Januar gibt es lediglich eine Vorstellung um 16 Uhr. Karten für alle Vorstellungen unter Telefon 0163/3488155, sowie an der Zirkuskasse. Infos unter www.moskauer-weihnachtscircus.de (lim)