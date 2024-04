Zwei Augsburger SPD-Ortsvereine gehen zusammen

Man agiert künftig unter dem Namen SPD Bärenkeller-Oberhausen. Robert Petri ist der neu gewählte Vorsitzende.

Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung in der Parteienlandschaft: Die Augsburger SPD hat keine eigenen Ortsvereine mehr in den Stadtteilen Oberhausen und Bärenkeller. Es sind Orte, in denen früher die SPD extrem viel Zuspruch erhalten hat. Bei den zurückliegenden Wahlen sah es anders aus. Nun gibt es einen gemeinsamen Ortsverein. Die SPD Bärenkeller-Oberhausen ist auf den Weg gebracht.

Wie die SPD mitteilt, haben sie beiden Ortsvereine "einen bedeutsamen Moment in ihrer Geschichte erlebt". Sie hätten sich zum neuen Ortsverein Bärenkeller-Oberhausen vereint. Das haben die Mitglieder beider Ortsvereine auf einer gemeinsamen Mitgliederversammlung in Oberhausen einstimmig beschlossen. Kräfte bündeln und gemeinsam eine starke Stimme für die Menschen in Oberhausen und Bärenkeller sein – dafür steht das neue Vorstandsteam, heißt es.

Anführen wird das Team der neu gewählte Vorsitzende Robert Petri. Er wurde einstimmig in das Amt gewählt. Seine Stellvertreter sind der ehemalige Vorsitzende des aufgelösten Ortsvereins Bärenkeller, Walter Wiedemann, und der in Oberhausen aufgewachsene Unternehmer Cenk Anadolu. Petri erläutert über seine Beweggründe, Verantwortung für die Stadtteile zu übernehmen: „Indem wir unsere Ressourcen, Ideen und Leidenschaften vereinen, werden wir in der Lage sein, effektiver auf die Bedürfnisse und Anliegen unserer Gemeinschaft einzugehen."

Augsburgs SPD-Chef Dirk Wurm spricht von einem "aufregenden Kapitel"

Die Augsburger Parteispitze, vertreten durch den Vorsitzenden Dirk Wurm und seine Stellvertreterin Lara Hammer, war bei der Versammlung dabei. Wurm sagt „Wir sind überzeugt, dass diese Fusion eine starke Basis für zukünftige Erfolge schafft. Wir laden alle im Bärenkeller und Oberhausen lebenden Menschen ein, sich anzuschließen und an diesem aufregenden neuen Kapitel der politischen Arbeit teilzuhaben.“ (möh)