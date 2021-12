Zwei Männer unter Drogeneinfluss im Verkehr unterwegs

Gleich zweimal musste die Augsburger Polizei am Samstag in Oberhausen Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr ziehen.

Gleich zweimal musste die Polizei am Samstag in Oberhausen Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr ziehen. Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstag gegen 22.00 Uhr einen Opelfahrer in der Mennwarthstraße. Dabei wurden drogentypische Anzeichen beim 24-Jährigen festgestellt. Ein Schnelltest verlief positiv.

Warum der 24-Jährige das Auto fuhr, und nicht dessen beiden fahrtüchtigen Begleiter, ist unklar, so die Polizei. Zumindest kümmerten sich die Freunde um das Fahrzeug, als der Mann von der Polizei ins Klinikum zur notwendigen Blutentnahme gebracht wurde.

Um kurz vor 23.00 Uhr kam es zum nächsten Verdachtsfall, dieses Mal in der Kaltenhoferstraße. Ein 20-Jähriger fuhr dort mit seinem E-Scooter verbotswidrig auf dem Fußgängerweg. Eine Polizeistreife hielt den jungen Mann an. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Schnelltest verlief ebenfalls positiv. Auch bei ihm war eine Blutentnahme im Klinikum notwendig.

Gegen beide Männer wird jeweils wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt. (att)