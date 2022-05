Zwei Unbekannte machen um Mitternacht eine verbotene Baggerfahrt

Eine Spritztour der ungewöhnlichen Art haben zwei Unbekannte im Augsburger Stadtteil Lechhausen gemacht – und das zur Geisterstunde.

Ob sie sich damit einen langersehnten Traum erfüllt haben? Zwei Unbekannte haben sich am Mittwoch um Mitternacht herum auf einer Baustelle in Lechhausen einen Bagger "ausgeliehen" und sind damit herumgefahren. Ein Anwohner in der Schillstraße wunderte sich über die späte Arbeitszeit und verständigte die Polizei.

Die Probefahrer fuhren mit der Baumaschine über das Gelände, jeder hob einmal die Baggerschaufel an. Als die Polizei eintraf, waren die beiden bereits verschwunden. Den Bagger allerdings hatten sie wieder ordnungsgemäß abgesperrt. Ein Schaden entstand laut Polizei nicht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unbefugtem Gebrauch von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei unter 0821/323-2310. (soso)