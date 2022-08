Augsburg

vor 41 Min.

Zwischen Staub und Baulärm: 82-Jährige lebt freiwillig auf einer Baustelle

Plus Wegen einer groß angelegten Sanierung tobt in einer Wohnanlage an der Provinostraße der Baulärm. Rentnerin Gertrud Steinbüchel lebt dort - und ist glücklich.

Von Eva Maria Knab

Gertrud Steinbüchel hat schon einiges erlebt. Sie und ihr Mann waren Artisten von Beruf und sind um die halbe Welt gereist. Später führte sie die Wirtschaft "Annerle" in Augsburg-Oberhausen. Inzwischen ist sie in Rente. Umso wichtiger war ihr all die Jahre ein ruhiges, gemütliches Zuhause, daheim in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung an der Provinostraße. Jetzt wird die Wohnanlage saniert, mit einschneidenden Folgen für die 82-jährige Mieterin. Sie lebt mitten in einer Baustelle, seit Monaten, und ist trotzdem erstaunlich gut gelaunt.

