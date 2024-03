Besondere Appelle an Wildpinkler und Hundehalter

Nicht jedermann verhält sich rücksichtsvoll - vor allem, wenn es pressiert. Wegen so mancher Sauereien appellieren Anwohner in Augsburg mit Schildern an die Verantwortlichen.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Benimmschild für Wildpinkler. In einem Haus in der Maximilianstraße scheint man schlechte Erfahrung mit Menschen gemacht zu haben, denen es kräftig auf der Blase drückt. Jedenfalls hängt an der Eingangstür ein Verbotsschild für Wildpinkler mit einem klaren Symbolbild, das einen rot durchgestrichenen Bieselbruder zeigt. Und, es gibt eine Warnung. Auf dem Plakat ist noch eine Videokamera abgebildet mit dem Hinweis auf einen Youtube-Film. In dem Filmbeitrag sind sämtliche Schmutzfinken aus den vergangenen Jahren, die eine Anzeige erhalten hatten, aufgeführt - mit Vor- und abgekürztem Nachnamen. Dazu Tattag, Tag der Anzeigenerstattung und die Höhe des Bußgeldes. Als ob das nicht schon genug Deklassierung ist, werden zusätzlich die individuellen "Tatwaffen" nach Größe eingeordnet. Nicht jeder Entlarvte kommt dabei gut weg. Das nächste dringende Bedürfnis sollte also gut überlegt werden.

***

Benimmkurs für Hundehalter. Eine Mail im Eingang unserer Lokalredaktion. Erster Satz: "Erst die rücksichtsvollen Augsburger machen Augsburg so liebenswert." Beim Weiterlesen wird schnell klar, dass der Schreiber es ironisch meint, als Beweis hat er zwei Fotos angehängt, aufgenommen im Abstand von fünf Tagen. Nun wissen wir aus der Fahrschule, dass Verkehrsschilder manchmal schwer zu verstehen sind. Auch so manche Hinweistafel erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Was der Mailschreiber dokumentiert hat, lässt allerdings eher auf bösen Willen denn auf Unkenntnis schließen. Beide Fotos zeigen ein Beet, drin ein rundes Schild mit einem schwarzen Hund, der sein Geschäft verrichtet. Um den Hund ein roter Rahmen, der Hund einmal durchgestrichen. "K...ckverbot", könnte man sagen. Doch vor dem Schild liegt eine dicke braune Wurst. Der Hund, sei hier ganz klar gesagt, ist rehabilitiert. Der Halter allerdings hätte einen Benimmkurs dringend nötig ...

***

Der feine Unterschied. Sonntagsspaziergang im Ulrichsviertel. Ein Mann läuft laut telefonierend durch die Straßen. Er stammt, erzählt er seinem unsichtbaren Gesprächspartner, aus Russland, fühle sich in Augsburg aber wohl. "Die Schwaben sind sehr nett", stellt er fest und berichtet dann, dass er gerade einen Schwäbischkurs machte "Weisch und so", sagt er, wobei er das "e" und das "i" einzeln ausspricht. "Unser Lehrer hat uns allerdings erklärt, dass das kein Schwäbisch sei." Es sei "Augschburgerisch" - ein riesiger Unterschied.

***

Freund und Helfer. Ungeduldig warten die Kinder einer Kitagruppe am Rathausplatz auf die Straßenbahn. Die Erzieherinnen müssen einiges an Unterhaltung aufbieten, um die Langeweile zu vertreiben und die Kinder bei Laune zu halten, als sie unverhofft Unterstützung erhalten. Ein Polizeiauto kommt vorbei. Als die Beamten sehen, dass manche Kinder winken, bleiben sie stehen, winken zurück und schalten sogar kurz das Blaulicht ein. Die Kinder freuen sich - und die Erzieherinnen auch. "Die Polizei, dein Freund und Helfer", murmelt eine von ihnen.