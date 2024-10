Falsche Light Nights, freche Schmiererei – und ein fröhliches Vorbild

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Das Ehepaar ist extra für die Lange Einkaufsnacht und die Light Nights vom Land in die Stadt gefahren. So wie schon vergangenes Jahr. Seitdem hat sich im Augsburger Handel einiges getan, viele Geschäfte, darunter Karstadt, haben zwischenzeitlich geschlossen. Aber dass an diesem Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, nur noch so wenige Händler geöffnet haben, das wundert die beiden dann doch. Dann eben auf zur bunten Lichtershow auf dem Rathausplatz. Aber auch da macht sich Ernüchterung breit. Keine aufwendigen Projektionen flackern über das Meisterwerk von Elias Holl. Stattdessen erstrahlt das Rathaus einfach nur in pink. Hat die chronisch klamme Stadt dieses Jahr den Gürtel so viel enger geschnallt, dass es für mehr nicht gereicht hat? Eine kurze Recherche im Internet zeigt den Fehler: Die beiden waren eine Woche zu früh dran. Die pinke Beleuchtung war dem internationalen Mädchentag am 11. Oktober geschuldet. Also heißt es: Ab nach Hause. Ein neuer Versuch an diesem Wochenende ist vielversprechender.

Schmiererei mit Witz. Gerade in der Altstadt werden viele Häuserfassaden beschmiert. Dabei handelt es sich nicht um Graffiti-Kunst. Die meisten Schmierfinken sind unbegabt, sie wollen nur ihre Visitenkarte hinterlassen, wie Hunde, die beim Beinchen Heben ihr Revier markieren. Der Ärger der Hauseigentümer ist ob der Sachbeschädigungen mehr als verständlich. Hin und wieder gibt es unter den farbigen Hässlichkeiten aber auch etwas zum Schmunzeln. Das zeigt ein Beispiel im Hunoldsgraben. Zugegeben, die beiden Augen fallen beim Vorbeilaufen oder -radeln kaum auf. Schließlich befinden sie sich fast am Boden. Ein Witzbold hat sie dort an eine Wand über ein Loch im Putz gemalt. Jetzt sieht es so aus, als ob da jemand ganz schön weit seinen Mund aufreißen würde. Zwar auch Geschmier, aber eines mit Witz.

Kindern ein Vorbild sein. Es stimmt ja. Als Erwachsene sollten wir stets an die Vorbildfunktion denken, die wir gegenüber dem Nachwuchs haben. Theoretisch klappt das auch. Nur mit der Praxis gibt es doch Probleme. Nicht Fluchen zum Beispiel; eigentlich eine klare Sache - und dann rutscht einem doch ein wütendes „Sch...“ raus. Oder an der Ampel. Natürlich soll man als Fußgänger nur bei Grün gehen. Doch im Alltag kostet es Überwindung, tapfer stehenzubleiben, wenn weit und breit kein Auto in Sicht ist. Deshalb hängen an Ampeln auch gerne mal Schilder, die einen aufs Vorbildsein hinweisen. An einer Fußgängerampel am Königsplatz hingen in dieser Woche auch solche Hinweise - ausgedruckt auf DIN-A4-Papier. Darauf aber eine ungewohnte Ermahnung: „Den Kindern Vorbild sein - Hops auf einem Bein!“, war da zu lesen. Wie auch immer das genau gemeint war. Man kann es als Hinweis verstehen, dass es bei der Vorbildfunktion nicht nur um den Ernst des Lebens gehen muss. Man darf auch mal ein fröhliches Vorbild sein. Das dürfte doch eigentlich nicht so schwierig sein, oder?

Grüßt ein Skelett aus dem Fenster. Die Fußball-Heim-EM ist nun seit einem Vierteljahr beendet. Geblieben sind Erinnerungen – und am Holbeinplatz ein ganz besonders treuer Deutschland-Fan: Aus einem Fenster grüßt dort ein Skelett, das eine Blumenkette in Schwarz-Rot-Gold um den Hals trägt. Aber keine Sorge: Es ist kein öffentlicher Verwesungsprozess, der dort zu bezeugen ist. Vielmehr geht es wohl darum, Aufmerksamkeit für die Situation in der Notfallmedizin zu erzeugen. Wenn das Modell-Skelett dort bis zum 11. Juni 2026 ausharrt, stimmt der Dresscode wieder: Dann nämlich startet mit der WM in den USA das nächste Fußball-Großturnier.

