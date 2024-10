Gefängnis-Kritiker und Anwalt Thomas Galli veröffentlicht neues Buch

Der Augsburger Rechtsanwalt Thomas Galli kritisiert seit vielen Jahren das deutsche Strafsystem. Der 51-Jährige, der einst selbst als Beamter in Justizvollzugsanstalten gearbeitet und manche auch geleitet hat, hält es in den meisten Fällen für sinnlos, Menschen in Gefängnisse zu sperren. Er ist überzeugt, dass der Freiheitsentzug überwiegend Schaden anrichtet, statt Nutzen zu bringen. Vier Bücher hat er dazu bereits veröffentlicht. Jetzt ist sein fünftes mit dem Titel „Wie wir Verbrechen besiegen können“ erschienen. Darin geht es um Vergeltung, die einer Gesellschaft schadet und um Verantwortung, die ihr nützt. Galli präsentiert Ideen für einen sinnvolleren Umgang mit Verbrechen und verwendet dafür Beispiele aus seiner Praxiserfahrung. Es ist wohl sein letztes Sachbuch, er hat andere Pläne.

