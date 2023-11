Etliche Augsburger kommen trotz Schneeregen zum Rathausplatz. Den Auftakt machen Oberbürgermeisterin Eva Weber und eine Sopranistin des Staatstheaters.

Das wochenlange Warten hat ein Ende: Der Augsburger Christkindlesmarkt 2023 ist offiziell eröffnet. Am Montagabend fanden sich zahlreiche Augsburgerinnen und Augsburger trotz mäßigen Wetters zum ersten Glühwein und einer Bratwurstsemmel am Rathausplatz ein. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) wünschte den Gästen und Beschickern viel Spaß und erinnerte an die Bedeutung eines friedlichen Miteinanders.

Nicht fehlen durfte dabei das traditionelle Engelesspiel. Dazu gab es ein musikalisches Highlight: Die südkoreanische Sopranistin Jihyun Cecilia Lee, die zum Ensemble des Augsburger Staatstheaters gehört, trat auf der Bühne vor dem Rathaus auf. Der Christkindlesmarkt dauert bis zum 24.12. an und hat jeweils von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr und Freitag und Samstag von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet (klijo).

