Wer lebt und arbeitet in diesen Türmen im Domviertel? Ein Ortsbesuch

Tausende fahren täglich vorbei – doch kaum jemand kennt sie von innen: Entlang des Stadtgrabens stehen drei besondere Türme. Wir durften sie uns ansehen.

Sie halfen dabei, Feinde abzuwehren, versorgten Menschen mit Trinkwasser oder dienten der Erforschung der Sterne: Seit Jahrtausenden errichten Menschen Türme. Auch in Augsburg. Doch über einige ist – trotz ihrer wechselvollen Geschichte – wenig bekannt. Etwa über die, die am Stadtgraben stehen und das Domviertel überragen. Für diese Serie haben wir die drei Eindrucksvollsten besichtigt und erzählen, was die Bauwerke besonders macht, wer dort lebt und arbeitet.

Unterer Brunnenturm

Foto: Axel Hechelmann

Haben Sie schon einmal davon geträumt, in einem Turm zu leben? Als Turmfräu- oder -männlein. Für Siegfried Schmid wurde dieser Traum wahr. Er verguckte sich Ende der 1980er Jahre in den Unteren Brunnenturm im Springergässchen 4 direkt über dem Liliom-Kino und mietete ihn von der Stadt. Blöd nur: Das Gemäuer hatte weder Heizung noch Strom noch Wasseranschlüsse. Also machte sich der frühere Neusäßer Unternehmer an die Arbeit, ließ den Turm sanieren und schuf sich mit dem Brunnenturm ein Ferienhäuschen – oder besser gesagt: ein Ferientürmchen. Was den Turm so einzigartig macht und wie Schmid ihn eingerichtet hat, das sehen Sie hier.

Ehemaliger Wehrturm

Foto: Axel Hechelmann

Vorne rund, hinten eckig: Dieser ehemalige Wehrturm mit der Adresse Springergässchen 12 diente einst dazu, ungarische Reiterhorden abzuhalten. Heute geht es natürlich gesitteter zu: Der Architekt Walter Bachhuber hat ihn vor vielen Jahren gekauft und aufwendig saniert. Nun wohnt und arbeitet er im Turm. Wie das Schmuckstück von innen aussieht, erfahren Sie hier.

Sternwartenturm

Foto: Axel Hechelmann

Ein grausiger Fund! Vor einigen Jahren wurde im Sternwartenturm im Äußeren Pfaffengäßchen 42 eine eingemauerte Katze gefunden. Als Opfergabe sollte sie wohl Unheil fernhalten. Im Zweiten Weltkrieg schlugen dennoch Bomben in den Turm ein. Und heute? Wird er saniert. Mehr über die wechselvolle Geschichte des Gebäudes und Pläne für die Zukunft lesen Sie hier.