Retteten Frau vor Vergewaltigung: Augsburger für ihren Mut geehrt

Zwei Männer hatten im Juli 2022 in der Innenstadt mit ihrem mutigen Einschreiten eine Frau vor einer Vergewaltigung bewahrt. Auch sie waren unter den 33 Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Landespolizeipräsident Michael Schwald mit der Courage-Medaille 2024 ausgezeichnet wurden. Und es gab noch einen weiteren Augsburger, der geehrt wurde. Er wurde Augenzeuge einer Tat und heftete sich dem Täter an die Fersen.

Für die Mitarbeiterin einer Wach- und Schließgesellschaft wurde jene Nacht im Juli 2022 zu einem Albtraum. Die damals 57-Jährige befand sich gegen 1.50 Uhr im Bereich Grottenau auf einem Kontrollgang, als sie ein unbekannter Mann ansprach, zudringlich wurde und sie zum Geschlechtsverkehr aufforderte. Als sich die Frau weigerte, schlug der Mann sie nieder. Er trat auf sie ein, drohte sie zu vergewaltigen. Ein vorbeikommender Passant lenkte den Mann kurz ab, die Frau nutzte den Moment und flüchtete. Doch der Täter, der laut Polizei die somalische und äthiopische Staatsangehörigkeit hatte, verfolgte sein Opfer und drängte es erneut in ein Hauseck.

Augsburger geehrt: „Eine Vergewaltigung der Frau verhindert“

Auf die Notlage der Frau wurden zwei damals 18 und 24 Jahre alte Männer aufmerksam, die im Auto vorbeifuhren, Mhadi Alhasan und Cemil Cinar. Beide zögerten nicht. „Sie alarmierten die Polizei und kamen der Frau sofort zu Hilfe. Während Sie, Herr Alhasan, den Täter festhielten, kümmerten Sie, Herr Cinar, sich um das Opfer. Der Täter wurde bereits verurteilt. Lieber Herr Alhasan, lieber Herr Cinar, durch Ihr couragiertes Einschreiten haben Sie eine Vergewaltigung der Frau verhindert und zudem die Festnahme ermöglicht“, sagte Innenminister Herrmann in seiner Laudatio und zollte dem Syrer und dem Deutschen mit türkischen Wurzeln Respekt. Der Minister und Polizeipräsident Schwald zeichneten auch Andor David aus. Der Augsburger war im Januar vergangenen Jahres Augenzeuge eines Diebstahls geworden und rannte beherzt los.

Der Augsburger Andor David erhielt für seinen Einsatz ebenfalls die Courage-Medaille von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und dem bayerischen Landespolizeipräsidenten Michael Schwald. Foto: Bayerisches Innenministerium/Alexandra Beier

Der damals 19-Jährige hatte in der Frauentorstraße beobachtet, wie ein Jugendlicher einer vorbeifahrenden Radfahrerin die Handtasche aus dem Fahrradkorb stahl. Die 46-Jährige bemerkte die Tat und rief dem 14-jährigen Dieb hinterher. „Während die Dame noch abbremste, nahmen Sie unverzüglich die Verfolgung des flüchtenden Täters auf“, sagte Herrmann zu Andor David. Er habe nach einem „olympiareifen“ Sprint über 500 Meter den Täter gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Und nicht nur das.

Diebstahl in Augsburg: Couragierter Helfer für „sportlichen Einsatz“ gelobt

David habe auch beobachtet, dass der Dieb seine Beute während der Flucht unter einem geparkten Auto versteckt hatte. Mit seiner Hilfe habe die Geschädigte ihre Tasche zurückerhalten. „Lieber Herr David, Sie haben absolut vorbildlich gehandelt und nicht weggeschaut“, so Herrmann und bedankte sich für den „sportlichen Einsatz“ des jungen Augsburgers.

Es gibt sie immer wieder, die Menschen, die couragiert in brisanten Situationen eingreifen. So auch im August 2023 an der Kahnfahrt. Dort waren, wie berichtet, zwei junge Bewohner einer betreuten Wohngruppe einer Frau zur Hilfe geeilt, die von einem Mann angegriffen worden war. Der Täter hatte die Frau gewürgt und versucht, sie zu küssen. Vielleicht werden die beiden 17- und 19-Jährigen nächstes Jahr mit der Medaille für ihren Mut geehrt.