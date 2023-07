Augsburger Geschichte

Lange Geschichte des Betrugs: Täuschung beim Wiegen flog meist auf

Plus Schon vor 750 Jahren versuchte man in Augsburg, Schwindeleien beim Messen und Wiegen zu verhindern. Vereidigte Waagmeister wachten über die Vorgänge.

Von Franz Häußler

Was zeigt die Waage an der Supermarktkasse an? Gewicht und automatisch errechneter Preis sind nicht nur für die Kassiererin, sondern auch für Kunden sichtbar. Das ist Vorschrift. Geschäftswaagen sind geeicht, es ist deshalb Verlass auf sie. In mancher Küche steht neben einer Digitalwaage Omas nostalgische Waage mit Gewichten. Die Probe beweist: Die simple alte Technik ist vertrauenswürdig.

Auf dem Fischmarkt wurde mit einfachen Waagen gewogen Foto: Sammlung Häußler

Im Wirtschaftsleben ist das absolute Vertrauen in das richtige Maß und Gewicht eine Geschäftsgrundlage. Darüber wachen in vielfältiger Weise staatliche Eichämter. Sie haben eine lange Tradition: Bereits im Augsburger Stadtrecht von 1276 ist die Kontrolle von Waagen, Gewichten, Messbehältern und Längenmaßen schriftlich fixiert. Schon vor 750 Jahren versuchte die Reichsstadt, Betrug beim Messen und Wiegen zu verhindern.

