Caspar Walter prägte eine Epoche im Augsburger Wassermanagement

Plus Walter war Mitte des 18. Jahrhunderts als Brunnenmeister tätig und machte sich auch als Handwerker und Künstler einen Namen. Er hinterließ viele Bilder.

Von 1741 bis 1768 war Caspar Walter Augsburgs „Stadt-Brunnen- und geschworner Amts-Werck-Meister“. So lautete der Titel des reichsstädtischen Brunnenmeisters. Er war für die Wasserversorgung verantwortlich. Der gelernte Zimmermann wurde 1728 im Alter von 27 Jahren zum Brunnen-Obmann im Wasserturm auf dem Mauerberg bestellt. 1736 legte Caspar Walter die Meisterprüfung ab, 1741 wurde er Stadtbrunnenmeister.

Caspar Walter war ein findiger Handwerker, Techniker und Organisator. Als Brunnenmeister prägte er eine Epoche im Augsburger Wasser-Management, das die Unesco mit dem Welterbetitel würdigte. Der Wasserexperte war zudem ein immens fleißiger und akribischer Dokumentierer und Künstler. Er hinterließ 16 Schriften mit Beschreibungen der Brunnentürme und des Wasserrohrnetzes, von ihm sind Pläne sowie viele Zeichnungen und Kupferstiche erhalten. Außerdem ließ er großformatige Holztafeln für sein Wassermuseum bemalen.