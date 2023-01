Augsburger Geschichte

vor 16 Min.

Cottas berühmtes Zeitungshaus stand in der Karmelitengasse

Cotta‘sche Verlagsexpedition in Augsburg“ ist dieser Holzstich um 1870 beschriftet.

Plus Vor 200 Jahren zog die „Allgemeine Zeitung“ in das Gebäude ein. Sie wurde in ganz Europa gelesen. Heute dient das Haus zum Wohnen und für soziale Zwecke.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Am 28. März 1823 kaufte der württembergische Zeitungsverleger, Buchhändler und Multiunternehmer Freiherr Johann Friedrich Cotta von Cottendorf in Augsburg unweit vom Dom die Häuser mit den Litera-Anschriften E 160 und E 161. 1938 bekamen sie die Anschrift Karmelitengasse 9. Erbaut hatten sie die Karmeliter. Die Mönche mussten ihren bei der Säkularisation enteigneten Klosterkomplex 1807 verlassen. Die Konvent- und Wirtschaftsgebäude wurden zum Gefängnis umgebaut. Von 1817 bis 2016 war das einstige Karmeliterkloster eine Haftanstalt, die JVA Karmelitengasse 12.

