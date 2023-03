Augsburger Geschichte

Das Eichamt: Ein Glasnegativ zeugt heute von Elias Holls "Fass-Eiche"

Plus Das Gebäude Am Schwall wurde im Jahr 1613 erbaut und 1929 abgebrochen. Das Eichamt Augsburg hat eine 750 Jahre alte Tradition. Wo es sich heute befindet.

Von Franz Häußler

Am 28. Februar wurde der 450. Geburtstag von Elias Holl in seinem bekanntesten Bauwerk, dem Augsburger Rathaus, gefeiert. Eine Holl-Ausstellung wird ab 16. Juni im Maximilianmuseum zu sehen sein. Es werden auch Bauten des Stadtbaumeisters in Erinnerung gebracht, die längst verschwunden sind. Das reichsstädtische Siegelhaus wurde 1809 abgebrochen. Es würde auf der Maximilianstraße zwischen Herkulesbrunnen und den St.-Ulrich-Kirchen stehen. Das Bäckenhaus mit prachtvoller Fassade brannte 1944 im Bombenkrieg aus. Es stand am Perlachberg gegenüber dem Perlachturm. Nicht so einfach zu verorten ist das 1929 abgebrochene Eichgebäude Am Schwall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

