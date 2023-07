Augsburger Geschichte

Das Stetten-Institut machte einst dem Kaufhaus Neckermann Platz

Plus Viele Jahre befand sich das Stetten-Institut in der heutigen Fußgängerzone. 1969 zog sie um und ermöglichte damit den Bau eines Warenhauses am Martin-Luther-Platz.

1969 übersiedelte das Toechter-Erziehungs-Institut gestiftet von A. B. von Stetten. MDCCCV vom Martin-Luther-Platz an den Katzenstadel. So steht es auf einer über 200 Jahre alten Steintafel. Sie befand sich ursprünglich neben dem Eingang der Schule am Martin-Luther-Platz. Die Tafel zog 1969 ins neue „Stetten“ am Katzenstadel um. „Das Stetten“ ist die gebräuchliche Kurzbezeichnung für die Mädchenschulen der Anna Barbara von Stetten’schen Stiftungen.

Das Stetten-Schulgebäude am Martin-Luther-Platz wurde 1969 abgebrochen. Es machte einem Kaufhaus-Neubau des Neckermann-Konzerns Platz. Am 17. November 1970 fand die Neckermann-Eröffnung statt. 1978 wechselte der Name am Gebäude in Karstadt.

