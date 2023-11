Augsburger Geschichte

12:00 Uhr

Den Osramsteg gibt es seit fast 100 Jahren

Plus Der Volksmund verpasste der Eisenbahnbrücke die Bezeichnung "Steg". Sie verbindet das Textilviertel mit Lechhausen. Die angehängten Übergänge sind Fußgängern vorbehalten.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Der Osram-Steg ist eine enorm sichere Brücke: Drei Tragepfeiler im Lech sind gegen Unterspülungen und Hochwasser mehrfach mit Beton und Eisenschienen geschützt. Die drei Stützpfeiler im Lechbett tragen eine Eisenkonstruktion mit etwa 300 Tonnen Eigengewicht. Die Tragfähigkeit ist enorm hoch, denn die Brücke ist nicht als Fußgängersteg, sondern für den Schienen-Schwerlastverkehr gebaut. Güterwagen fahren in unregelmäßigen Abständen darüber. Seit fast 100 Jahren ist das so: Am 2. November 1926 fand die Eröffnungsfahrt statt.

Eine ausgetüftelte Brückenkonstruktion war für die Nutzung mit Güterzügen wichtig. Die Gesamtlänge beträgt 118 Meter. Der Überbau ist eine Stahlkonstruktion aus zwei genieteten Vollwandträgern. Die Flächen dienen Graffiti-Sprayern als Bildträger. Die Gesamtkonstruktion der Brücke können nur Fachleute erklären. Aus der technischen Beschreibung geht hervor, dass sich unter dem Überbau vier sogenannte Einfeldträger mit Längen von 30, 34, 30 und 24 Metern befinden. Sie sind beweglich gelagert. Sie ruhen auf Achsen auf den drei Pfeilern im Lech und auf einem Widerlager am Ostufer

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen