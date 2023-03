Augsburger Geschichte

18:30 Uhr

Der Bilderschatz von Konrad Reßler zeigt, wie Augsburger früher aussahen

Plus 42.000 Bilder im Augsburger Stadtarchiv zeigen alte Fotos von Augsburgern. Viele davon sind jetzt online zu sehen – und das Archiv hofft auf Hinweise zu den Personen.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Das Stadtarchiv steht derzeit wegen 42.000 Glasplatten-Negativen aus dem Atelier des Fotografen Konrad Ressler im Blick der Öffentlichkeit. Sie befinden sich seit 2015 im Stadtarchiv. Es besitzt längst reichlich Papierbilder aus diesem Fotoatelier, viele davon stammen aus aufgelösten Familienalben. Konrad Reßlers Fotonachlass ist üppig: In seinem Fotoatelier entstanden weit über 100.000 Aufnahmen. Konrad Reßler war dort 54 Jahre tätig. 1954 gab er sein Geschäft in der Bahnhofstraße im Alter von 79 Jahren weiter. Am 27. September 1960 verstarb er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

