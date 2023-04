Augsburger Geschichte

Der lange Weg zur Technischen Hochschule in Augsburg

An den 250 Jahre alten Kopfbau der einstigen Schüle'schen Kattunmanufaktur schließen zwei neue Seitenflügel an.

Plus Das 50. Jubiläum der Hochschule war kürzlich der Anlass für die Verleihung des Titels, doch die Geschichte der Bildungsstätte reicht weit zurück.

Von Franz Häußler

6700 Studierende sind aktuell an der Hochschule Augsburg eingeschrieben. An sieben Fakultäten lehren über 180 Professorinnen und Professoren. Sie verhalfen der Hochschule zu hoher Anerkennung für Lehre, Forschung und Technologie-Transfer. Das führte zum 50-Jahr-Jubiläum zum Titel "Technische Hochschule". Es fußt auf der Gründung als Fachhochschule am 1. August 1971.

Doch so jung ist diese Augsburger Bildungseinrichtung eigentlich nicht. Die Chronik zeigt eine lange Entwicklungsgeschichte auf. Die Hochschule hatte bereits im 19. Jahrhundert Vorläufer: die 1833 gegründete Königliche Polytechnische Schule und die 1870 eingerichtete Königliche Industrieschule. Die Fakultät für Gestaltung kann auf eine entschieden längere Geschichte verweisen: Sie setzt die Tradition der 1710 gegründeten Reichsstädtischen Kunstakademie fort.

