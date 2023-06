Augsburger Geschichte

Die neue D-Mark löste vor 75 Jahren in Augsburg Tumulte aus

Plus Die Geschichte der Deutschen Mark begann am 20. Juni 1948. Im Jahr 2002 löste der Euro das Zahlungsmittel ab. Längst nicht alle alten Scheine und Münzen wurden umgetauscht.

Von Franz Häußler

Am 1. Januar 2002 löste der Euro die Deutsche Mark im Bargeldverkehr ab. D-Mark-Münzen und D-Mark-Scheine behielten trotzdem ihren Wert: Der gebührenfreie Wechselservice der Landeszentralbanken ist bislang unbefristet. Der Tauschkurs (1 Euro = 1,95583 DM) ist unverändert. Im Jahr 2022 tauschte die Deutsche Bundesbank über 49 Millionen D-Mark in Euro um. Noch fehlen D-Mark-Scheine im Wert von 5,75 Milliarden und Münzen im Gesamtwert von 6,6 Milliarden Mark.

Kopf der Extra-Ausgabe der Schwäbischen Landeszeitung vom 19. Juni 1948 zur Währungsreform. Foto: Sammlung Häußler

Die Geschichte der D-Mark begann vor 75 Jahren: Am 20. Juni 1948 löste sie in den von den Alliierten besetzten Zonen Deutschlands die Reichsmark ab. Die Währungsreform war lange vorbereitet, aber kurzfristig erst am 15. Juni in Zeitungen angekündigt worden. Am 16. Juni folgte die Kurzmitteilung „Das neue Geld ist da“. Am Samstag, 19. Juni, brachte die Schwäbische Landeszeitung (die Vorläuferin der Augsburger Allgemeinen) eine vierseitige Extra-Ausgabe.

