Augsburger Geschichte

Ein Gässchen erinnert an die Belzmühle

Plus Der Vordere Lech kühlte die Keller der Metzg und trieb Mühlräder an. Jetzt liegt eine Tiefgarage unter der Pflasterfläche Hinter der Metzg in Augsburg.

Unter der Pflasterfläche Hinter der Metzg befindet sich eine Tiefgarage mit 112 Stellplätzen. Dauermieter mit Schlüssel für die Tore unter dem Leonhardsberg parken dort. Unter der Fahrbahn des Leonhardsbergs gibt es 30 öffentliche Parkplätze. Die Zufahrt für beide Tiefgaragen ist das Belzmühlgäßchen. Der Name stammt aus der Zeit, als daran die Belzmühle lag. Sie wurde 1937 abgebrochen. So entstand der Platz Hinter der Metzg.

