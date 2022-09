Ein Spätsommerausflug auf den Müllberg ist ein Erlebnis

Plus Die renaturierte Mülldeponie hat sich zum Naturparadies in Augsburg entwickelt. Erholungssuchende können auf dem 50 Meter hohen Aussichtshügel viel entdecken.

Seit 20. Dezember 2016 ist ein besuchergerecht gestalteter Teil der Mülldeponie auf rund 7,4 Millionen Kubikmetern Deponiematerial der unterschiedlichsten Art zugänglich. 2400 Meter umfasst das Wegenetz. Zugänge gibt es an der Gersthofer (Nord) und an der Firnhaberauer Seite (Süd). Dort sorgten bei manchen Erstbesuchern die angeschriebenen Öffnungszeiten (April bis Oktober 8 bis 20 Uhr, November bis März 8 bis 16 Uhr) für Irritationen. Sie hatten Bedenken, nicht rechtzeitig wieder herauszukommen. Ein einklappbares Sperrgitter verwehrt außerhalb der Öffnungszeiten zwar den Zugang durch das kinderwagen- und rollstuhlgerechte Drehkreuz, doch als Ausgang bleibt es immer benutzbar. Fahrräder müssen draußen bleiben.