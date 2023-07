Augsburger Geschichte

vor 17 Min.

Elias Holl hat auch im Schulbau seine Spuren hinterlassen,

Plus Der Stadtbaumeister errichtete das frühere Gymnasium bei St. Anna 1612 bis 1615 im Herzen Augsburgs. Sogar ein späterer französischer Kaiser wurde dort unterrichtet.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Von der Elias-Holl-Ausstellung im Maximilianmuseum sind es nur wenige Schritte zum Annahof. Dort steht ein Holl-Bau: das ehemalige Gymnasium bei St. Anna. Die Schule übersiedelte 1967 in Neubauten an der Schertlinstraße 5–7. Das im Jahr 1531 als evangelische Lateinschule gegründete Gymnasium verließ vor über 50 Jahren den traditionsreichen Standort, der ihm den Namen „Gymnasium bei St. Anna“ gab. Den Namen nahm es mit. Es heißt noch immer so.

Die Stadtbibliothek mit Sternwarte stand bis 1894 am Schulhof des Gymnasiums. Foto: Sammlung Häußler

Bei der St.-Anna-Kirche errichtete Elias Holl von 1612 bis 1615 das Schulgebäude in nächster Nachbarschaft zur Stadtbibliothek. Die Bibliothek war bereits 1563 bezogen worden. Ihren Treppenturm erhöhte Elias Holl zur Schulsternwarte. Das Bibliotheksgebäude wurde 1894 abgebrochen, und das Gymnasium bekam 1895 einen zweiten Schulbau an der Fuggerstraße. Den Standort der Bibliothek markiert im Annahof ein Podium über einer Tiefgarage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen