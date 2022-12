Augsburger Geschichte

Gedenktafeln und Büsten ehren den Augsburger Baumeister Elias Holl

Plus 2023 erinnert die Stadt an Holl anlässlich seines 450. Geburtstag mit einer Ausstellung. An etlichen Orten sind Bilder und Hinweise von ihm zu finden.

Von Franz Häußler

Der Kupferstecher Lucas Kilian schuf im Jahr 1619 das einzige authentische Porträt von Elias Holl. Es zeigt ihn im Alter von 46 Jahren. Dieses Bild war die Vorlage für Holl-Abbildungen und -Büsten. Es gibt einige, doch es sind überwiegend Holl-Erinnerungen im Verborgenen. Das bedeutet: Sie sind nur wenig bekannt.

