Hunger und Frieren in Augsburg: So schwer war das Leben nach 1945

Plus Lebensmittel waren im Nachkriegs-Augsburg stark rationiert. Die Menschen konnten nur unter schwierigsten Bedingungen mit Gas, Wasser und Strom versorgt werden.

Bei Zeitzeugen hat sich die Notzeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingeprägt. Der Hunger, den man als Kind erlebte, ist im Gedächtnis geblieben. Manche damalige Stadtkinder erinnern sich daran, dass eine mit Zucker bestreute Scheibe Brot etwas Köstliches war.