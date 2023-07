Augsburger Geschichte

In Augsburg wird seit Langem mit Fernwärme geheizt

Müllverbrennung, Strom- und Fernwärme-Produktion finden in einem gewaltigen Bautenkomplex statt.

Plus Bereits 1937 wurden Militärdepots versorgt. Seit 1954 gibt es Fernwärme für die Innenstadt. Aktuell deckt sie 20 Prozent des Wärmebedarfs in der Augsburg.

Fernwärme ist als energieeffizient und umweltschonend ins Bewusstsein gerückt. Das neue Heizungsgesetz propagiert diese Technologie. Während Fernwärme für viele kleinere Kommunen ein neues Thema ist, hat sie sich in Augsburg seit Jahrzehnten bewährt. Ihre Geschichte begann 1937 auf einem Wehrmacht-Areal im Westen der Stadt. Sieben Lagergebäude eines Heeresdepots an der Flandernstraße bekamen eine Heizungsanlage. Tunnel für Rohrleitungen zwischen den Gebäuden gibt es noch.

Die kleine zentrale Beheizungsanlage war 1937 der Anfang einer Fernheizung in Augsburg. 1938 sollte es mit einem groß dimensionierten Heizkraftwerk für ein riesiges Gauforum in der Stadtmitte weitergehen. So sahen es Pläne vor. Mit Kriegsbeginn 1939 wurde das gigantische NS-Bauvorhaben eingestellt, Überlegungen zur Fernwärme für die Kernstadt liefen jedoch weiter. Konkrete Pläne lagen 1942 vor, und zur Verwirklichung wurde im Februar 1944 die "Wärme und Kraft GmbH Augsburg" gegründet. Der Kriegsverlauf verhinderte das Projekt.

