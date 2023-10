Augsburger Geschichte

Minifotos in Ansteckern und Medaillons waren einst sehr begehrt

Plus Die Kleinstporträts sind besondere Andenken aus der Geschichte der Fotografie. Vor 100 bis 150 Jahren trug die Dame in Augsburg ihren Gatten bildlich bei sich.

Von Franz Häußler

Das Augsburger Rathaus als Minifoto auf einem Schmuckdöschen und der Augustusbrunnen auf einem Briefbeschwerer? Porträts in einem Anstecker oder einer Brosche? Solche Antiquitäten schätzen Foto-Sammler. Die 100 bis 150 Jahre alten Foto-Exotika sind liebenswerte Hinterlassenschaften aus der Fotografie-Geschichte. Es gibt sie noch massenhaft.

Schmuck-Döschen mit dem Augsburger Rathaus. Foto: Sammlung Häußler

Die Geschichte der Minifotos begann in der Frühzeit der Fotografie. Das ist anhand von Inseraten in Augsburger Zeitungen nachweisbar. 1847 überliefert eine Anzeige die Produktpalette eines Fotografen: Er fertige „hervorragende Portraits und Familienbilder im allerkleinsten Miniaturformat in Broschen, Ringen, Vorstecknadeln, Medaillons, Armbändern etc.".

