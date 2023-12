Neujahrsgrüße eines Augsburger Frontsoldaten aus Russland

Plus Dem Grafiker Richard Leitsch gelang es auf seinen Feldpostkarten, die Zensur zu unterlaufen. Nach dem Krieg lebte er seine Kreativität auf vielfältige Weise aus.

Der Zweite Weltkrieg tobte vor 80 Jahren. Die Angehörigen von Soldaten erhielten Neujahrswünsche aus vielen Ländern. Feldpost unterlag der Zensur. Sie durfte weder in den Mitteilungen noch mit Bildern Negatives oder Kritisches über den Krieg, das NS-Regime oder die Stimmung an der Front enthalten. Der Wunsch, dieser mörderische Irrsinn möge bald enden, durfte nicht schriftlich geäußert werden.

Der Augsburger Grafiker Richard Leitsch war Frontsoldat. Er unterlief die Zensur auf seine ureigene Art mit Sarkasmus: Er zeichnete Feldpostkarten und sandte sie als Lebenszeichen an den Vater in Augsburg. „Aus dem Feldzug gegen CCCP“ ist eine der Karten beschriftet. Eine Ortsangabe war verboten.