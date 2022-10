Augsburger Geschichte

18:00 Uhr

Stadt auf Hügeln: Augsburg kann man sich von oben in 3D ansehen

Plus Ein 3D-Stadtmodell von Augsburg ist digital abrufbar. Messpunkte dokumentieren zwischen der Ulrichsbasilika und dem Dom eine Berg- und Talfahrt.

Von Franz Häußler

Seit 1993 gilt in Deutschland für die Angabe von Geländehöhen die Bezeichnung NHN (Normalhöhennull). Sie löste NN (Normalnull) ab. Beide Systeme orientieren sich an der Meereshöhe am Pegel in Amsterdam. Die Höhenlage der Stadt Augsburg wird mit 494 Meter NHN angegeben. Es ist der Messpunkt am Nordportal der Ulrichsbasilika mit exakt mit 493,95 Meter NHN. Es ist einer von über 1700 Höhenfestpunkten im Stadtgebiet. An ihnen ist ablesbar, wie hügelig Augsburg ist.

