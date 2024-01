Augsburger Geschichte

27.01.2024

Straßennamen erinnern an Märkte im alten Augsburg

Plus Etliche Straßennamen wurden umbenannt: So wurde aus dem Saumarkt der Jakobsplatz. Auch wo die Bezeichnungen geblieben sind, gibt es längst keine Verkaufsstände mehr.

Von Franz Häußler

Der Brotmarkt zwischen Moritzplatz und Rathaus wurde 1806 in Maximilianstraße umbenannt. Aus dem Saumarkt bei der Fuggerei wurde um 1865 der Jakobsplatz. Hier hatte rund 400 Jahre lang der Schweinemarkt stattgefunden. Die Saugasse in der Fuggerei erinnert noch daran. Aus dem alten Heumarkt wurde 1837 die Philippine-Welser-Straße. Hier standen vor 500 Jahren die Heu- und Strohfuhrwerke aus dem Umland. Auf dem Stadtplan von 1626 sind drei Heufuder an der Stelle abgebildet, auf der das Fuggerdenkmal steht.

Anno 1815 auf dem Obstmarkt. Foto: Kunstsammlungen Augsburg

Die meisten alten Marktplatzbezeichnungen sind verschwunden. Doch es gibt in Augsburg noch Straßennamen, die an einstige Freiluftmärkte erinnern, die dort platziert waren. Der Fischmarkt zwischen dem Rathaus und der Kirche St. Peter am Perlach zählt dazu. Im Jahr 1845 wurden auf dem kleinen Platz neben Fischen aller Art 147.000 Krebse und 97.000 Frösche verkauft. Das ist in der Marktstatistik festgehalten.

